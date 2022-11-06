أمن طرابلس: ضبط 152 سيارة بدون لوحات معدنية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 November, 2022

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط 152 مركبة آلية بدون لوحات معدنية بينهم 20سيارة تسير عكس الاتجاه بطريق المطار. وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن شرطة مرور ابوسليم ضبطت 152 مركبة آلية بدون لوحات معدنية بينها 20 مركبة تسير عكس الاتجاه بطريق المطار . وفي سياق منفصل أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط سيارة “النوع شفرليت اللون رصاصي” مبلغ عنها مطلوبة 30 يوليو 2009 بمركز شرطة غوط الشعال وجرى جلبها للمقر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتها للمركز المختص.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا