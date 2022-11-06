بويصير: كراهية الليبيين للقطاع الخاص سببها نظام القذافي

قال المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، محمد بويصير، إن كراهية الليبيين للقطاع الخاص ناتجه عن الاحقاد التى نجح فى غرسها عهد القذافى صاحب نظرية الحمار الذى لا يبيض، شعب معظمه لا يحب الخير للآخرين ويعتبر كل نجاح سرقة وكل ثراء إثم، وفق قوله.

أضاف المقاول الأمريكي في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “هم لا يرون كيف تقدمت الشعوب، عندما تحررت من احتكار الحكومة وأطلقت المبادرات الفردية، وكيف تحولت عشرات المجتمعات من الفقر إلى الازدهار، وكيف صارت الأسرة المالطية دخلها اثنى عشر ضعف الأسرة الليبية وكيف صار حجم اقتصاد كوريا الجنوبية الذى يقوده القطاع الخاص أربعة اضعاف حجم الاقتصاد المصرى الذى تحتكره الدولة وجيشها، فقط لا يريد أن يرى احدا يحقق نجاحا، مستعد يعيش فى الظلام” وفق قوله.

وتابع قائلًا: “لا يرى شباب جيرانه يصنعون مالا من انتاج وتوزيع الكهرباء، وممكن يموت ابنه لان البلاد ليس فيها خدمه صحية، ولا يرى مستشفيات عامرة ونظيفة فى بلاده، ومدارس تعلم الجهل والغش ولا يرى ان المدرس قد تحسنت حاله”.

واختتم قائلًا: “انه الادمان على الفقر والفشل، وعشق الاحباط والتعود على التسول من موظف الحكومة السارق وتملق الحاكم، الذى يعتبره خير من أن يرى أن هناك من يحقق نجاحا فى أمريكا، يعلمون الأطفال عن الناجحين، وابنى حضر محاضره لستيف جوبز وهو فى الرابعه عشره وجاء الى البيت يحكى عن النجاح وعن الملايين، كل النشء هنا يتابع قصص النجاح على وسائل التواصل الاجتماعى وعندما تتاح لهم الفرصة يتباهون بنجاحهم والمال الذى يحققونه والاماكن الفاخره التى يرتادونها، والسيارة التى يشتريها وكل ما يعبر عن نجاحه، فى بلادنا يبدوا..

إنهم يعلمون النشء الحقد على الناجحين، ولذلك ياتى كل جيل افشل ممن قبله، وتتدهور احوال البلاد من سيء إلى أسوأ. نعم من سيء الى أسوأ” وفق تعبيره.