باثيلي يدعو القادة الليبيين للدخول في حوار وطني

العنوان-طرابلس

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، كل القادة الليبيين للاستعداد والدخول في حوار وطني والخروج بموقف واحد على كل المستويات.

وفي تصريح نقلته قناة العربي، قال باثيلي الذي شارك في إطلاق عملية افتراضية لمحاكاة انتخابية في العاصمة طرابلس السبت: “إنّ الأوان قد حان لوضع نهاية للمرحلة الانتقالية القائمة، من خلال إجراء الانتخابات”، لافتًا إلى أن ذلك هو مطلب جميع الليبيين.

وأضاف باثيلي: “ليبيا ما زالت في مرحلة انتقالية منذ 10 سنوات. الآن، آن الأوان لوضع نهاية لهذه المرحلة الانتقالية والمضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

وأردف باثيلي قائلا: “كل القادة من الغرب والشرق الذين التقاهم، أعربوا عن رغبتهم في المضيّ بإجراء الانتخابات.. وهذه هي تطلعات الشعب الليبي”.

وأوضح باثيلي إنّه سيواصل جولته، إذ سيقوم في الأيام المقبلة بزيارات إلى الجنوب، مؤكدًا أنّ الشعب الليبي بصورة عامة يريد انتخابات حرّة ونزيهة، كما أنه يريد اختيار قادة يهتمّون باحتياجاته من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمي.

وكان قد حضر المسؤول الأممي، السبت، محاكاة لإجراء الانتخابات، نظمتها حكومة الوحدة. وقال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته قادرة على تأمين الانتخابات في جميع مناطق ليبيا.