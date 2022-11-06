الزني: الشباب متعطشون لخوض تجربة الديمقراطية ضمن مبادرة «الدبيبة»

تابع وزير الشباب بحكومة الوحدة المؤقتة، فتح الله الزني، سير العملية الانتخابية للمجلس المحلي للشباب بمدينة مسلاته.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “كان في استقباله عميد بلدية مسلاتة ووكيل ديوان البلدية ونائب رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس شباب مسلاتة”.

وأضاف البيان “تابع الوزير خلال زيارته سير العملية الانتخابية والتي شهدت تمديداً للفترة الزمنية لعملية الاقتراع لمدة ساعتين نتيجة الزخم والإقبال الشبابي الكبير. وأثنى على الإقبال الشبابي الكبير الذي يبعث بدلالات على تعطش الشباب لخوض التجربة الديمقراطية ضمن مبادرة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة للتعلم الديمقراطي للشباب”.