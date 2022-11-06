تواصل أعمال صيانة مطار سبها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 November, 2022

تتواصل أعمال صيانة مطار سبها ليكون مطارا دوليا وقادرا على العمل خلال الفترة الليلية إلى جانب الفترة الصباحية.

وأكد مدير عام مطار سبها طاهر أبو القاسم في تسجيل مصور أنه يجري العمل على تجهيز المطار ليكون دوليا ويسير رحلات ليلية أيضا حيث أن عمله حاليا يقتصر على فترة النهار فقط.

وأشار أبو القاسم إلى أن لجنة دولية عكفت خلال الفترة الماضية على زيارة المطار وقدمت ملاحظاتها ليتمكن من العمل في الفترة الليلية وليكون مطارا دوليا مؤكدا أنه تم إنجاز 85% من الملاحظات وقريبا سيكون جاهزا للرحلات الدولية.

ولفت أبو القاسم إلى أنه من المقرر تسيير رحلات إلى مصر وتونس وربما بعض الدول الإفريقية.

وجرى تزويد المطار بعدد مولدين إثنين للطاقة الكهربائية، بإلاضافة إلى صيانة الإنارة الملاحية وأيضاً صيانة حفريات مدرج هبوط الطائرات بالمطار.

وبينت صفحة أخبار وزارات الحكومة الليبية أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطة الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في الجنوب الليبي والتي شكل رئيس الحكومة لتنفيذها لجنة للأزمة بالمنطقة الجنوبية برئاسة نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة، وذلك لمتابعة كافة أعمال البناء والصيانة في المنطقة ومعالجة عدد من المختنقات والمشاكل التي تواجه المواطنين .