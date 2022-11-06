لتحسين أداء الشبكة الكهربائية.. الكهرباء تنهي أعمال الصيانة بالجبل الأخضر وحي الأندلس

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إجراء عمليات صيانة في الشبكة الكهربائية بالجبل الأخضر، وحي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

وقالت الشركة، في بيانين منفصلين، إن أعمال الصيانة تأتي في إطار الخطة التي تقوم بها الشركة العامة للكهرباء لتحسين أداء الشبكة الكهربائية في كافة ربوع ليبيا.

وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة بإدارة مشروعات توزيع الكهرباء بالجبل الأخضر انتهت من أعمال التركيبات لخلايا جهد 11 ك.ف بمحطة 66 /11 ك.ف الشعلة بمدينة البيضاء، بالتعاون مع إدارة الجهد المتوسط وإدارة التوزيع بمنطقة الجبل الأخضر لاستكمال المحطة التي تغذي عدة أحياء بمدينة البيضاء.

أما في دائرة توزيع حي الأندلس، قام الفنيون بصيانة كابل ضغط منخفض حجم 240 ملم بالمحطة الجاهزة مدرسة بدر.