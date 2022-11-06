الشركسي: ليبيا تتعرض لشبه احتلال من قوى أجنبية

الوطن| رصد

كشف عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، عن وجود 10 قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا وأكثر من 20 ألف مرتزق من أصول روسية وسورية وتركية وسودانية.

وقال الشركي في ورقة بحثية نشرها معهد الولايات المتحدة للسلام، الأزمة السياسية في ليبيا تفاقمت والأوضاع الأمنية تردت أكثر بسبب تدخلات أطراف أجنبية تسعى إلى استغلال الملف الليبي لتحقيق مصالح إقليمية ودولية.

وأوضح الشركسي أن القوى الأجنبية اعتمدت في السابق على وكلاء لبسط تدخلاتها في ليبيا قبل أن تعتمد في الآونة الأخيرة على قوات خاصة ومرتزقة “فتحول الأمر من مجرد تدخل في الشأن السياسي إلى شبه احتلال البلاد”.

وبشأن سبل حل الأزمة الليبية، رأى الشركسي أنه يبدأ بوقف التدخل الأجنبي الذي عمل على تأجيج الصراع بالمال والسلاح مما أدى إلى استمرار حالة الفوضى.