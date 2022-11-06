ميلود الأسود: الموقف الدولي سبب إضعاف حكومة باشاغا

قال عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، إن حكومة باشاغا سيكون لها دور واضح في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنها هي الحكومة الشرعية، لافتًا إلى أنه إذا كانت هناك مطالب لأي أطراف وطنية من أجل الحوار من أي نوع، سواء بتسوية أو إعادة تشكيلها بناء على مبررات منطقية، فقد ينظر فيها.

ورأى الأسود في تصريحات صحفية أن الموقف الدولي تخاذل في حق حكومة باشاغا، وهو سبب إضعافها، لافتًا إلى أن المستشارة الأممية السابقة مثلت الموقف الدولي برفضها الاعتراف بما أقره مجلس النواب وتعيين حكومة باشاغا.