المسلاتي: الانتخابات لن تكون أمراً واقعياً إلا بحكومة وحدة وطنية حقيقية

اعتبر الكاتب الصحفي حسبن المسلاتي أن الموعد الذي ضرب مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بتاريخ 24 ديسمبر كان موعدا عاطفيا بل وخياليا وليس له علاقة بالواقع، معللا ذلك بسبب اعتماد من وضع هذا التاريخ على نتائج لم يتم التأكد من صحة مقدماتها ، ومن أبرزها الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي لم تتمكن من حكم جميع مناطق ليبيا.

المسلاتي، وفي تصريحات صحفية، أشار الى ان رفض الدبيبة تسمية وزيرا للدفاع وتشبثه بالمنصب ساهم في تعقيد الوضع الأمني، بالإضافة الى عرقلته اعمال اللجنة العسكرية المشتركة وتدخله أعمالها، وهي إجراءات ضربت الجانب الأمني للانتخابات في مقتل.

وأضاف المسلاتي ان الدبيبة ساهم في إرباك المشهد الانتخابي وتعقيده من خلال الترشح للانتخابات وهو إجراء مخالف تماما لتعهد قدمة للبعثة الأممية ولجنة 75 بعدم الترشح لها، علاوة على قيام وزارة داخليته بالتشكيك في الظروف الأمنية لإجراء الانتخابات من خلال تصريحات موثقة مرئيا، ناهيك عن ان الأجهزة الأمنية التابعة للدبيبة لم تحرك ساكنا على الاعتداءات التي طالت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من قبل مليشيات بعضها متطرف.

وشدد المسلاتي على أن الانتخابات في ليبيا لن تكون أمرا واقعيا إلا في حال تم تهيئة الظروف لها بشكل جيد، من خلال حكومة وحدة وطنية حقيقية تحقق الاستقرار الوطني امنيا واقتصاديا وحتي اجتماعيا، بالإضافة إلى إنهاء سيطرة شخصيات بعينها على المناصب السيادية، وإنتاج قاعدة دستورية توافقية للانتخابات بعيدا عن فكر الإقصاء الذي لن يساهم في جعل الانتخابات واقعا أبدا.

وحذر المسلاتي من العودة إلى مربع الحرب او خيارات أخرى لن ترضى أحدا من رجال السياسة الحاليين في حال عدم اجراء هذه التهيئة للانتخابات.