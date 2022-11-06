الدبيبة يعين عماد الطرابلسي وزيرا للداخلية

وجه ر ئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خطابا الى وكيل وزارة الداخلية عماد الطرابلسي كلفه بموجبه بتسيير ادارة وزارة الداخلية الي حين إشعار آخر.

وبناء على هذا الخطاب فقد اصبح عماد الطرابلسي وزير للداخلية بعد ان كان يقود احدى المجموعات المسلحة بمنطقة حي الاندلس والدريبي وتكليفه في الاومة اخيرة وكيلا لوزارة الداخلية

وجاء في نص خطاب القرار الذي وجهه للطرابلسي: “بموجب كتابنا هذا تكلفون بتسيير مهام وزارة الداخلية مؤقتا وذلك اعتبار من يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر وإلى حين إشعار آخر”