لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية تبدأ أعمال الصيانة بفندق بيت سبها

ليبيا – بدأت لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية أعمال الصيانة بفندق بيت سبها المهمل منذ فترة طويلة وذلك في إطار خطة الحكومة لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في مناطق الجنوب الليبي.

الحكومة قالت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها إن مدينة سبها كأغلب مدن ومناطق الجنوب لايوجد بها أي فندق أو إقامة لاستقبال زوارها.

وأشارت إلى أن الحكومة وضعت هذا الفندق ضمن أولويات أعمال الصيانة والتطوير بالمدينة.

