شهود عيان: جهاز الردع يلقى القبض على الممثلة كريمة الترهوني.. لهذا السبب

قال شهود عيان أن جهاز قوة الردع بقيادة عبد الرؤوف كارة، ألقى القبض على الممثلة كريمة الترهوني.

وبحسب الشهود وفقا لوسائل اعلام محلية فقد تم القبض على كريمة الترهوني في شارع الإلكترونات بمنطقة الظهرة بالعاصمة طرابلس بتهمة النصب والاحتيال على عدد من التجار.

وكان مركز شرطة حي الأندلس بالعاصمة طرابلس قد استدعي كريمة الترهوني بسبب محضر نصب واحتيال، مقدم من قِبل 3 تجار ليبيين، أوهمتهم بالشراكة معها في مشروع محل لبيع فساتين العرائس المستوردة من الخارج وذات جودة عالية وأقنعت التجار بالشراكة بالثقة دون أي عقود مكتوبة.

وقال التجار في المحضر، إنه بعد إنتهاء التجهيز للمشروع أستلمت الترهوني كل المتطلبات التي وعد بها الشركاء من ديكور وأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة نوع أيفون وكمبيوترات محمولة نوع آبل بمواصفات عالية هي من قامت بتحديدها، عليه استلمت بما قيمته 150000 دينار ليبي من التاجر الأول وكما استلمت قيمة البضاعة 30000 دولار من الثاني و 20000 دولار من الثالث.

وبحسب وسائل اعلام، فقد تفاجئ الشركاء بأن الترهوني أنكرت بشكل قاطع أن لديها شركاء بالمشروع وأكدت أنه مشروعها الخاص ومن تمويلها الشخصي وقامت بتهديد التجار بالتشهير بهم في حال حاول أحدهم المطالبة بحقه.

ووفقا لتقارير اعلامية فقد إضطر التجار إلى فتح محضر بمركز شرطة حي الأندلس بالخصوص وتم قبول المحضر وعليه قام المركز بتحرير أمر استدعاء على الترهوني.