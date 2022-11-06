دردور: ستيفاني أكدت قولي بأن تدخل تركيا كان مفتاحاً لإنهاء الحرب

زعم فرج دردور، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي وباحث»، أن مستشارة الأمين العام السابقة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أكدت قوله بأن «تدخل تركيا كان مفتاحاً لإنهاء الحرب»، على حد قوله.

وقال دردور، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ستيفاني وليامز بعد أن فضحت مجلسي عقيلة والمشري، صار من الضروري تجاوزهما والإعداد لمحاكمات قاسية لهم، ومعهم الانتهازيين المدعين للعمل الحزبي، بينما يعملون على إفشال الانتخابات، حتى يكونوا جميعا عبرة تاريخية للأجيال القادمة”، بحسب تعبيره.

وأضاف “قالت وليامز إن هجوم خليفة حفتر على طرابلس في 2019 كان مدعوما من عدة دول بينها فرنسا وروسيا والإمارات والرئيس الأمريكي السابق ترامب”، وفقا لوصفه.

وتابع “أضافت ستيفاني أن تدخل تركيا مع الحكومة في طرابلس سنة 2019 كان مفتاحا لإنهاء الحرب، وأنه كان هناك إجماع في ديسمبر الماضي بأن الانتخابات الرئاسية تشكل تهديدا على السلم الأهلي في ليبيا”، حسبما ذكر.

واستكمل “على المستوى الشخصي، كنت دائما أقول هذا الكلام، وصوتنا بح من تكراره، رغم محاولة رمينا بعلل من تسببوا في أزمة ليبيا، ومحاولة حشرنا في سلتهم النتنة”، على حد تعبيره.