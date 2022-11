بن شرادة: مجلس النواب لن يقبل بما وصلنا له بشأن المواد الخلافية بالقاعدة الدستورية

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن الاتفاق في الجلسة الأخيرة على منع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات.

بن شرادة قال في تصريح لقناة “فبراير” إن مجلس النواب لن يقبل بما وصل إليه مجلس الدولة بشأن المواد الخلافية في القاعدة الدستورية.

وأوضح أن الخلاف مقتصر فقط على مادتي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية وهذا ما لم نتفق عليه منذ اجتماعات الصخيرات.

وأشار إلى أن لقاء عقيلة صالح والمشري في المغرب ليس اتفاقًا لحل الأزمة بل مساومات على المصالح الشخصية.

