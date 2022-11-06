الشح: تكليف الدبيبة للطرابلسي هي بداية النهاية لحكومته المنتهية

الوطن|رصد

أكد المستشار السابق لمجلس الدولة أشرف الشح أن قيام رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة بتعيين عماد الطرابلسي كوزيرداخلية في حكومته، يعد بداية النهاية لتلك للحكومة المنتهية.

ونشر الشح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة لقرار تكليف الدبيبة للطرابلسي بمهام وزارة الداخلية، قائلا: “بداية النهاية لحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية“.

وكان رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، قد كلّف وكيل وزارة الداخلية بحكومته، عماد الطرابلسي، بمهام وزارة الداخلية.

وقال الدبيبة في خطاب القرار الذي وجهه للطرابلسي: “بموجب كتابنا هذا تكلفون بتسيير مهام وزارة الداخلية مؤقتًا وذلك اعتبار من يومالأحد الموافق 6 نوفمبر وإلى حين إشعار آخر”.