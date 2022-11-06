المشري: حفتر يمثل مشروع السيطرة على الحكم بالقوة وحكم ‏العائلة والفساد

قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، إن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا لم يخطئ بالجلوس مع خليفة حفتر لافتًا إلى أنه قد اخطأ جين جلس ‏بمفرده.

وأكد المشري في تصريحات تلفزيونية له، على عدم وجود أي عدواة شخصية بينه وبين المشير خليفة حفتر، مشددًا على ضرورة أن تجلس جميع الأطراف المتضررة من ما وصفه بـ “عسكرة الدولة”، ‏مجتمعة للتفكير في آلية الجلوس مع حفتر، قائلًا: “الجلوس مع حفتر يريد إجماع أكبر من شخصي أنا”.

وأشار المشري إلى أن لديه مشكلة مع مشاريع السيطرة على الحكم بالقوة أو حكم ‏العائلة، والفساد، مؤكدًا أن حفتر يمثل هذا المشروع، قائلًا: “لو كان حفتر لا يريد أن يأخذ الحكم بالقوة ولديه مشروع لم يكن ‏سيكون خصما لنا”.‏

وتابع: “نحن في مرحلة محاولة التقليل من الفساد وأنا لدي حساسية شديدة ‏من مسألة حُكم الحل”.

وذكر المشري: “قبل العدوان على طرابلس التقيت مع فايز السراج وكان يخطط ‏للقاء مع حفتر في الجنوب واتفقوا على غدامس، وقلت له كلامه إن ‏حفتر يريد أن يحكم ولا شريك له”.‏

‏وشدد: “لا أجلس مع حفتر لأن ما جرى مع حفتر ليس حربًا بالمعنى الدقيق ‏للكلمة بل شق منها يمثل جرائم حرب”.‏

ولفت: “حدثت خلافات مع الزنتان في فجر ليبيا وحدث قتال لكن لم يكن ‏هناك جرائم ولم يقتلوا أي أسير أو يعذبوا أي أسير، لكن ما شاهدناه ‏في حرب طرابلس جرائم حرب”.

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‏وأكمل: “شاهدت بعيني عمليات القتل في ترهونة وهذه جرائم لا يمكن أن ‏يغفرها أحد، وهذا أمر صعب تجاوزه.‏. لو افترضنا أنه خاض معنا حربًا بكل أخلاق الحرب لكن حفتر لا يؤمن ‏بمبدأ المشاركة، وهذا أمر يجعل هناك صعوبة بالجلوس معه”.

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