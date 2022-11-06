مدعي «الجنائية الدولية» يلتقي «باتيلي» ويعرب عن شكره لدعم البعثة الأممية

التقى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، برئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، خلال زيارته الحالية لليبيا.

وقل حساب المحكمة الجنائية الدولية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في تغريدة رصدتها وترجمتها «الساعة 24»: “في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى ليبيا، كان المدعي العام كريم خان سعيدًا بلقاء السيد عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا”.

وأضافت التغريدة “أعرب المدعي العام خان عن خالص شكره للدعم القوي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لزيارته”.