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الإسكان والتعمير تبحث ملفات المواطنين المتضررين ببلدية عين زارة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة التابع لحكومة الوحدة، “عبد المولى اعضومة المهدي”، اليوم الأحد، اجتماعاً لمتابعة ملفات المواطنين المتضررين ببلدية عين زارة.

 وحضر الاجتماع، رئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالوزارة “ناصر ارفيدة”، والمسؤولين عن متابعة ملف متضرري الحرب ببلدية عين زارة، “علاء عويدان”، و”صالح عقيلة “، وخصص الاجتماع لمناقشة ملف متضرري الحرب ببلدية عين زارة والآليات والاجراءات المتخذة، وآلية تنفيذها نظرًا للأوضاع الصعبة التي يعانيها المواطنون بالبلدية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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