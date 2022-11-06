الإسكان والتعمير تبحث ملفات المواطنين المتضررين ببلدية عين زارة

عقد وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة التابع لحكومة الوحدة، “عبد المولى اعضومة المهدي”، اليوم الأحد، اجتماعاً لمتابعة ملفات المواطنين المتضررين ببلدية عين زارة.

وحضر الاجتماع، رئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالوزارة “ناصر ارفيدة”، والمسؤولين عن متابعة ملف متضرري الحرب ببلدية عين زارة، “علاء عويدان”، و”صالح عقيلة “، وخصص الاجتماع لمناقشة ملف متضرري الحرب ببلدية عين زارة والآليات والاجراءات المتخذة، وآلية تنفيذها نظرًا للأوضاع الصعبة التي يعانيها المواطنون بالبلدية.