ليبيا – أبدى عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي معارضته قرار مجلس الدولة منع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تمنح لهم الفرصة للترشح أيضًا.

العرفي قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إنه كان الاتفاق بين عقيلة والمشري على أن يؤجل القرار في هذا الأمر لمجلس النواب المقبل.

واعتقد أن هناك مخططًا لتشكيل حكومة ثالثة مصغرة بسلطة تنفيذية واحدة بمجلس رئاسي جديد، تَسير بالبلاد إلى الانتخابات وذلك لحل جميع الخلافات السياسية.

The post العرفي: أعارض قرار مجلس الدولة بشان منع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية