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مدعي الجنائية الدولية يلتقي بباثيلي خلال زيارته إلى ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

التقى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، برئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، عبد الله باثيلي، خلال زيارته الحالية لليبيا.

وقال حساب المحكمة الجنائية الدولية، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى ليبيا، كان المدعي العام كريم خان سعيدًا بلقاء عبد الله باثيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا”.

وأضافت التغريدةأعرب المدعي العام خان عن خالص شكره للدعم القوي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لزيارته”.

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#عبدالله باثيلي #كريم خان ليبيا

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الوطن الليبية

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