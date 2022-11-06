باتيلي: سأزور المنطقة الجنوبية في الأيام المقبلة

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبد الله باتيلي” الأطراف الليبية إلى الاستعداد والدخول في حوار وطني والخروج بموقف واحد على كافة المستويات.

وقال “باتيلي” في تصريحات خاصة لتلفزيون “العربي” القطري، إن كل القادة من الغرب والشرق الذين التقاهم، أعربوا عن رغبتهم في المضي بإجراء الانتخابات، وهذه هي تطلعات الشعب الليبي وفق تعبيره.

وأكد “باتيلي” أن الشعب الليبي بصورة عامة يريد انتخابات حرة ونزيهة، كما أنه يريد اختيار قادة يهتمون باحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، مشيرا إلى أنه سيزور المنطقة الجنوبية في الأيام المقبلة.

واعتبر المبعوث الأممي أن الأوان قد حان لوضع نهاية للمرحلة الانتقالية القائمة من خلال إجراء الانتخابات، وقال إن ليبيا ما زالت في مرحلة انتقالية منذ 10 سنوات، وقد آن الأوان لوضع نهاية لهذه المرحلة.

وأوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا أنهم في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن وكل الشركاء، يريدون إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وهم مستعدون لدعم ليبيا لتحقيق تطلعات الشعب.