المنفي يصل شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ «COP-27»

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك للمشاركة في أعمال قمة المناخ «كوب 27» التي تستضيفها مصر، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأعلن رئيس الدورة (٢٧) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ وزير الخارجية المصري سامح شكري صباح اليوم انطلاق فعاليات القمة رسميًا صباح اليوم، بمشاركة وفود الدول الأطراف بالاتفاقية وممثلي العديد من الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن مشاركة المنفي في أعمال القمة تأتي بناءً على دعوة رسمية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ويرافق المنفي في قمة الأمم المتحدة للمناخ «COP-27»، التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إبراهيم العربي، بحسب ما أعلنته منصة «حكومتنا».

– انتخاب وزير الخارجية المصري رئيسًا لمؤتمر «COP27» في جلسته الافتتاحية

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– انطلاق قمة المناخ «cop27» في مصر

انتخاب وزير الخارجية المصري رئيسًا لـ«COP-27»

وشهدت الجلسة الافتتاحية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، انتخاب وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيسًا للدورة، ليتسلم الرئاسة من «ألوك شارما» رئيس الدورة 26 للمؤتمر.

وألقى شكري، كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن التقدير لاختيار مصر لاستضافة هذا الحدث الدولي الضخم، مؤكدًا أن مصر لن تدخر جهدًا لتحقيق أهداف المؤتمر، وستعمل على توفير كافة الظروف من أجل إنجاح هذا الحدث المهم وضمان خروجه بالنتائج المنشودة، بحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوزيد، في بيان اليوم.