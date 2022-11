في أول زيارة رسمية إلى ليبيا منذ 2012.. المنفي يستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي أمس السبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” في أول زيارةٍ رسميةٍ إلى ليبيا لمدعي عام محكمة الجنائية الدولية منذ عام 2012.

وتناول اللقاء -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس- أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأثنى المدعي العام على حسن استقبال المنفي، مؤكدًا أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه، وأن تعميق التعاون مع السلطات الوطنية والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية، وتأكيد إحترام القانون الدولي، لتحقيق العدالة.

