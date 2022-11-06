نقيب معلمي طرابلس: أغلب المدارس تعاني من نقص حاد في الكتاب المدرسي

الوطن|رصد

أكد رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف أبوراوي، أن سبب تأخر الكتاب المدرسي هو إجراءات التعاقد مع الشركات، بالإضافة لمشكلة تسييل الأموال الخاصة بطباعة الكتاب.

وقال أبوراري في تصريحات صحفية، إن “جزءًا كبيرًا من الكتب المدرسية التي وصلت تخص الفصل الدراسي الثاني وليس الفصل الأول“، مضيفًا “تصريحات وزارة التربية والتعليم بخصوص الكتاب المدرسي في بداية العام الدراسي كانت واضحة“.

وأكد رئيس نقابة معلمي طرابلس أن وزير التعليم أفاد مسبقًا بأن الموجود بالمخازن ما نسبته 40% ، وأن الوزارة تنتظر تسييل الأموال لتوريد الكتاب المدرسي، مضيفًا “من هذه التصريحات تبين أن الكتاب المدرسي سيتأخر كما تأخر الأعوام السابقة“.

يذكر أن غالبية المدارس في ليبيا تعاني من نقص حاد في الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديد.