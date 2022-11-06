الصاري: اتفاق عقيلة والمشري حول القاعدة الدستورية لمصلحتهم وليس للشعب الليبي

قال عضو هيئة صياغة الدستور محمد الصاري، إن اتفاق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية من أجل مصلحتهم وليس مصلحة الشعب الليبي.

وذكر الصاري في تصريحات صحفية، أن اتفاق النواب والدولة محاولة لتفصيل قاعدة دستورية لتوافق أشخاص معينين للهيمنة على السلطة، لافتًا إلى أن موافقة مجلس الدولة على ترشح العسكريين هي بمثابة مساومة ومشروع الدستور يمنع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح.

ولفت الصاري إلى أن الورقة التي أعطاها مجلس الدولة للنواب لا تكفي بتمسكه بورقة منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات وهي لا تكفي حفتر وعقيلة.

ورأى الصاري أن مجلسي النواب والدولة سرقوا مشروع الدستور وقاموا ببعض التعديلات وألغوا مادتي ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.