مداهمة منزل في سبها بعد الاشتباه في زراعة المالك لنبتة مخدرة

داهم فريق التحقيق المشكل من فرع جهاز المباحث الجنائية فرع الجنوبية، إحدى المنازل الواقعة في شارع الأربعين بمدينة سبها بعد فتح محضر بخصوص الواقعة وأخذ إذن النيابة العامة سبها.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، إنه “عثر داخل المنزل على نباتات مزروعة داخل سياجه يشتبه في كونها نبات القنب الهندي (الماريغوانا) حيث تعود ملكية المنزل إلى “ع. د . م” ليبي الجنسية، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه من زراعة القنب الهندي منذ ما يقارب السنة وأن من أشرف على زراعتها شخص يدعي “أ . ف” الملقب (فرانسيسكو) سوداني الجنسية”.