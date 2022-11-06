أُعلنت، اليوم الأحد، الخطة التنموية لبلدية بني وليد للأعوام 2022-2026، وذلك تحت رعاية صندوق تحقيق الاستقرار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» ووزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقال منسق الخطة شرف الدين كنشيل في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن مشروع الخطة الاستراتيجية التنموية للبلدية «يأتي تتويجًا لعدة لقاءات موسعة عُقِدت مع عدد من الجهات المسؤولة ومنظمات المجتمع المدني»، مؤكدًا أن البلدية تعمل على تقديم أفضل الخدمات وتنمية الاستثمار المحلي «بالشكل الذي يحقق الإدارة الذاتية».

الخطة التنموية تشمل 190 مشروعًا

وتحدث كنشيل، وهو أيضًا عضو المجلس البلدي، عن تفاصيل الخطة التنموية موضحًا أنها تشمل أكثر من 190 مشروعًا، عمل فريق الإعداد على حصرها وتجميعها خلال مدة عامين متواصلين، معربًا عن أمله في أن يدعمها رجال الأعمال ورئاسة الحكومة ووزارة التخطيط والمنظمات المحلية والدولية.

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وتستهدف الخطة التنموية استئناف العمل في عدد من المشاريع المتوقفة، أو التي تعرضت للأضرار بسبب الحروب، منها مجمع الصناعات الصوفية بني وليد، ومجمع 51 الصناعي، وفندق بني وليد، وإنشاء مكبات القمامة، وإنشاء شبكات طرق ومياه وغيرها من المشاريع التنموية.

وحضر الاحتفالية التي انعقدت بكلية التقنية الإلكترونية في المدينة، عميد وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء المجلس الاجتماعي وعدد من مسؤولي القطاعات والفريق الاستشاري المنفذ للمشروع وممثلون عن عدة مؤسسات ومخاتير المحلات وعدد من الأهالي.

حفل إطلاق الخطة التنموية لبلدية بني وليد للأعوام 2022-2026. (الإنترنت)

حفل إطلاق الخطة التنموية لبلدية بني وليد للأعوام 2022-2026. (الإنترنت)

حفل إطلاق الخطة التنموية لبلدية بني وليد للأعوام 2022-2026. (الإنترنت)

حفل إطلاق الخطة التنموية لبلدية بني وليد للأعوام 2022-2026. (الإنترنت)

حفل إطلاق الخطة التنموية لبلدية بني وليد للأعوام 2022-2026. (الإنترنت)

حفل إطلاق الخطة التنموية لبلدية بني وليد للأعوام 2022-2026. (الإنترنت)

حفل إطلاق الخطة التنموية لبلدية بني وليد للأعوام 2022-2026. (الإنترنت)