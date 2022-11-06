القطراني يلتقي وفد الغرفة الاقتصادية الليبية السودانية المشتركة

ليبيا – استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من البرلمان علي القطراني أمس السبت في مقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي وفد الغرفة الاقتصادية الليبية السودانية المشتركة، برئاسة محمد الزين ومشاركة رئيس المنطقة الحرة الكفرة صالح الزوي، ورئيس الجالية السودانية بالمنطقة الشرقية وعدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية الليبية السودانية.

وحضر اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة وزير المواصلات عبد الحكيم محمد الغزيوي ووزير الموارد المائية محمد عبد الكريم دومة.

حيث رحب القطراني بالحضور، ناقلًا لهم تحيات رئيس الحكومة فتحي باشاآغا، مشيرًا إلى أن السودان وليبيا تربطهما علاقات لها جذور تاريخية.

وأكد على ضرورة فتح آفاق مشتركة بين البلدين الشقيقين، ودعم التعاون الاقتصادي المشترك لما له من تأثير إيجابي على الشعبين، وتحقيق المصالح المشتركة في ظل توافر الموارد الاقتصادية في البلدين.

وناقش الحضور عدد من الملفات الاقتصادية، منها أهمية الموقع الجغرافي لليبيا وتوظيف واستثمار الموارد في البلدين، وتحريك تجارة العبور والصعوبات والعراقيل التي تواجهها وحركة الموانئ والملاحة الجوية، وإنعاش القطاع الخاص والاستثمار المشترك.

كما بحث الاجتماع ضرورة تفعيل واعتماد المنطقة الحرة الكفرة لأهميتها التي قد تنافس قطاع النفط وفتح المنفذ الحدودي بين البلدين بشكل رسمي لتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع، وإنشاء آبار مائية للاستفادة منها في المشاريع الزراعية، كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تفعيل المشاريع الليبية المتعثرة في السودان، وملف حظر استيراد المواشي وأهمية الشراكات في قطاع الصناعة وفتح طريق الكفرة ـ دار فور.

وقال القطراني: إن هناك بعض العراقيل أمام تفعيل اللجنة الليبية السودانية المشتركة. مؤكدًا أن الحكومة الليبية ستعمل على تذليلها لتسهيل حركة المستثمرين.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الخطوات الأولى لإنشاء المنطقة الحرة الكفرة – السودان عبر تنفيذ الطريق الرابط بينهما، مشددًا على أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة الليبية مع حكومة دولة السودان لفتح المنفذ الحدودي بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير الجانب الأمني وتأمين حركة الأفراد والبضائع بين البلدين.

وحول ملف حظر استيراد المواشي أشار القطراني إلى أن هذا الملف سيحال إلى وزير الزراعة للنظر فيه ومعالجته.

وبدوره قال وزير الموارد المائية: إن الأوضاع السياسية ألقت بظلالها على حركة الاستثمار المشترك مع دولة السودان والذي أثر سلبًا على ملف تنفيذ مشروع طريق الكفرة ـ دار فور. مضيفًا أن مشروع المنطقة الحرة تمت الموافقة عليه وتجري متابعته لإصدار قرار بذلك.

وشدد على أهمية دعم تجارة العبور بين البلدين، لافتًا إلى أن الحكومة الليبية على استعداد لإنشاء آبار المياه في حالة تم توفر الأماكن وتحديدها.

أما وزير المواصلات فقال من جانبه: إن الوزارة شكّلت لجان ومكاتب استشارية لدراسة مشروع طريق الكفرة ـ السودان. لافتًا إلى أن الطريق الرابط بين بنغازي ـ الكفرة سيتم انجازه خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع قام وفد الغرفة الاقتصادية الليبية السودانية المشتركة بتكريم نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني بدرع خاص تقديرَا لجهوده في دعم الغرفة.

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