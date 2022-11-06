الشح: تكليف الطرابلسي وزيراً للداخلية بداية النهاية لحكومة الدبيبة

أكد المستشار السابق لمجلس الدولة، أشرف الشح، أن قيام رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بتعيين عماد الطرابلسي كوزير داخلية في حكومته، يعد بداية النهاية لتلك الحكومة.

ونشر الشح خلال تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة لقرار تكليف الدبيبة للطرابلسي بمهام وزارة الداخلية، قائلا: “بداية النهاية لحكومة عبد الحميد الدبيبة”.

وكان رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قد كلّف وكيل وزارة الداخلية بحكومته، عماد الطرابلسي، بمهام وزارة الداخلية.

وقال الدبيبة في خطاب القرار الذي وجهه للطرابلسي: “بموجب كتابنا هذا تكلفون بتسيير مهام وزارة الداخلية مؤقتا وذلك اعتبار من يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر وإلى حين إشعار آخر”.