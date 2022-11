عبد الكافي: على حكومة الدبيبة ألا تقلل من إمكانية شنّ حفتر عملًا جنونيًا آخر

ليبيا – علق الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا على خطاب خليفة حفتر، معتبرًا أن القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر بالفعل قد يقوم بما وصفها بـ”مغامرة عسكرية” جديدة رغم عدم قدرته على الوصول إلى هدفه.

عبد الكافي تابع مزاعمه في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الاعلامي لجماعة الاخوان بالقول :” إنه على حكومة الوحدة ألا تقلل من إمكانية شنّ حفتر عملًا جنونيًا آخر من أجل تحقيق أطماعه في الوصول للحكم دون أيّ اعتبار لحياة الناس والجرائم التي يمكن أن تحصل”.

وادعى أنّ القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر ليس لديه إمكانية لشنّ ما وصفها بـ”الحرب الجديدة” على غرار أبريل 2019، بدءًا من الدّعم الإقليمي وحتى القوة الكافية من الناحية البشرية واللوجستية، وعدم استعداد الأطراف التي تدعمه باستقبال هزيمة أخرى ستكون بلا شك نهاية لهم على حد زعمه.

