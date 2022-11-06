باتيلي: جميع القادة الدوليين يدعمون إجراء الانتخابات

الوطن|رصد

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، “عبد الله باتيلي”، جميع الأطراف الليبية ليكونوا مستعدين للدخول في حوار وطني للإرساء على موقف موحّد على جميع الأصعدة.

وصرّح باتيلي أنّ كل القادة الدوليين يقفون إلى جانب ليبيا، ويدعمون إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أنّ الانتخابات هي مطلب الليبيين جميعًا، مضيفًا أنّ ليبيا عالقة في هذه المرحلة الانتقالية منذ 10سنوات، ولا بد من إنهاء هذه الأزمة، مؤكّدًا على أنّ الليبيين يطالبون بانتخابات حرة ونزيهة، وقائد يلبي احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية.

وتابع باتيلي أنّ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن وكل الشركاء، يدعمون ليبيا لتحقيق متطلبات الشعب، وإجراء الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أنه سيزور المنطقة الجنوبية في الأيام المقبلة.