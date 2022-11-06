شلبي: المسار المقبل اختيار حكومة جديدة موحدة تقود البلاد للانتخابات

أكد عضو مجلس النواب، أبو صلاح شلبي، أن “بعض الدول لم تتردد في الاستفادة من وجود حكومة الدبيبة في مركز الحكم بالعاصمة، وذلك بعقد تحالفات تعلو فيها مصالحها على مصلحة الدولة الليبية”.

وقال «شلبي»، في تصريح صحفي أن “المسار المقبل هو اختيار حكومة جديدة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات”.

وأضاف أن “حكومة باشاغا انحسر نطاق سيطرتها وتحركاتها بصورة كبيرة بسبب عدم امتلاكها التمويل الكافي لتأمين احتياجات المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية”.

وأردف «شلبي»، أن “الأزمة لم تتوقف عند استمرار اعتراف المجتمع الدولي بحكومة الدبيبة، أو تعثر دخول حكومة باشاغا العاصمة، وانحسار نطاق سيطرتها وتحركاتها الميدانية ببعض المناطق، بل امتد الأمر أيضاً لضعف قدراتها”.

وتابع؛ “مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، لم يوفر ما اعتُمد لحكومة باشاغا من ميزانية، وما تحصلت عليه من فرع المصرف في بنغازي يُعد مبلغًا بسيطًا مقارنة باتساع نطاق عملها بكامل الشرق والجنوب الليبيين”.

وأشار إلى أن «شلبي»، “عدم الاعتراف الدولي بحكومة باشاغا يرجع لتعاظم نفوذ الدول المتدخلة في الشأن الليبي، وتأثيرها في غالبية القرارات المهمة في الساحة”.

وأوضح «شلبي»، أن “الجميع يبحث عن مصالحه، كما اختار البعض عقد تحالفات مع حكومة الدبيبة، وربما هذا ما جعلها قادرة على الصمود، والتصدي لحكومة باشاغا”.