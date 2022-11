دبرز: ليبيا لن تكون إلا دولة مدنية وفق نظم التداول السلمي على السلطة من خلال صناديق الاقتراع

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إنه المؤسف جدًا أن مَن يملك صلاحيات عقاب “المتمرّد” خليفة حفتر على ما يخطط له يلتزم الصّمت.

دبرز الموالي بشدة لتركيا قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”: إن الجميع يعلم بأنّ حفتر رجل مريض ومهووس بالسلطة، قبل سنتيْن حاول من خلال عدوانه الآثم السيطرة على طرابلس، لكنه نال هزيمة نكراء شهدها الجميع، وهي أحلام العسكر البالية يحاول من خلالها الانقلاب على السلطة المدنية. بحسب قوله.

وشدّد على أن ليبيا لن تكون إلا دولة مدنية وفق النظم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة من خلال صناديق الاقتراع، عدا ذلك عبث.

