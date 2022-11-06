بوشناف يزور مقر مجلس النواب في بنغازي للاطلاع على سير أعمال الصيانة

الوطن|رصد

قام مستشار الأمن الوطني إبراهيم بوشناف اليوم الأحد بزيارة لمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي للإطلاع على ما تم إنجازه من أعمال الصيانة حيث استقبله رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله الفضيل.

وقام بوشناف والفضيل بجولة داخل اروقة مقر مجلس النواب، وأطلعا على ما تم إنجازه من أعمال صيانة لمرافق مبنى الدعوة الإسلامية لتنعقد فيه جلسات مجلس النواب بالمقر الدستوري للمجلس في مدينة بنغازي.

وأعرب مستشار الأمن الوطني عن سعادته وإشادته بما قام به ديوان مجلس النواب من عمل جبار لعودة الحياة للمقر بعد الدمار الذي تعرض له خلال حرب المدينة على المجموعات الإرهابية.