ليبيا – قال رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني مصباح العكاري إن الدولار بسعر المصرف 1.4 دينار وفي السوق الموازي 9 دنانير، الفرق ذهب إلى المجرمين، وعندما أصبح الدولار بخمسة دنانير بدل 1.4 دينار الفرق ذهب إلى خزينة الدولة وإلى دفع علاوة الأبناء وزيادة المرتبات وإحداث بعض اصلاحات الطرق وصيانة بعض المشاريع ومعالجة مشكلة الدين العام الذي أنتجته ظروف البلاد.

العكاري أضاف في تصريح لصحيفة “صدى” الاقتصادية: “ولم نعد نسمع بعجز التوائم (عجز ميزان المدفوعات – وعجز الميزانية)، ولم نعد نسمع بحاويات الرمل بل العكس أصبحت المصارف تتنافس فيما بينها للحصول على زبائن في مجال النقد الأجنبي، وانتهت مشاكل كثيرة لها علاقة بالسيولة وأصبحت المصارف تعمل في وضع آمني أفضل مائة مرة مما كانت عليها عندما كانت السوق الموازية تفسد ضعاف النفوس”.

وأشار إلى أن من كان ينادي بإجراء تعديل سعر الصرف هو نفس الفريق اليوم يطالب بمراجعة سعر الصرف والذهاب إلى ما قرره مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه الأخير بضرورة تعديل سعر الصرف إلى 4.26 دينار، وذلك بعد أن حقق سعر المعدل بتاريخ 16-12-2020 الأهداف التي رسمت له.

Shares

The post العكاري: سعر صرف النقد الأجنبي المعدل في ديسمبر 2020 حقق الأهداف التي رسمت له first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية