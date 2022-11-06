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نقيب معلمي طرابلس: الكتاب المدرسي سيتأخر كالأعوام السابقة

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد رئيس نقابة معلمي طرابلس، أشرف أبوراوي، أن سبب تأخر الكتاب؛ إجراءات التعاقد مع الشركات ومشكلة تسييل الأموال الخاصة بطباعة الكتاب.

وقال «أبوراوي»، في تصريح صحفي، إن “جزءًا كبيرًا من الكتب المدرسية التي وصلت تخص الفصل الدراسي الثاني وليس الفصل الأول”.

وأضاف أن “تصريحات وزارة التربية والتعليم بخصوص الكتاب المدرسي في بداية العام الدراسي كانت واضحة”، مؤكدًا على أن “وزير التعليم أفاد مسبقًا بأن الموجود بالمخازن ما نسبته 40% ، وأن الوزارة تنتظر تسييل الأموال لتوريد الكتاب المدرسي، ومن هذه التصريحات تبين أن الكتاب المدرسي سيتأخر كما تأخر الأعوام السابقة.”

تجدر الإِشارة إلى أن “غالبية المدارس في ليبيا تعاني من نقص حاد في الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديد”.

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أشرف أبوراوي

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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