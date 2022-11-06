الحويج والعابد يناقشان 4 ملفات في مجال العمل والتوظيف

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، ووزير العمل والتأهيل والخدمة المدنية علي العابد، 4 ملفات تتعلق بالتوظيف وتدريب الباحثين عن العمل في الملاكات الوظيفية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الأحد، بمقر وزارة العمل، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش سُبل التعاون فيما يتعلق بسير العمل بين منصة «وافد» ومنظومة السجل التجاري الموحد، وسبل تذليل العوائق والصعوبات، بالإضافة إلى مناقشة آليات التعاون المشترك في دعم وتدريب الباحثين عن عمل في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتطرق الاجتماع إلى ملف الإفراجات المالية لوزارة الاقتصاد والجهات التابعة، إضافة إلى تذليل كافة العقبات أمام اعتماد الملاكات الوظيفية لقطاع الاقتصاد.