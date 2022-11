شركة المياه والصرف الصحي: على أصحاب القرار التدخل العاجل لدعمنا كوننا شركة عامة مملوكة للدولة

ليبيا – قال الناطق باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم إن العمل في حملة تنظيف وتجهيز منظومة تصريف مياه الأمطار بالطرق الرئيسية والمناطق التي لا توجد بها بنية تحتية جارٍ منذ 79 يومًا.

كريم طالب في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان أصحاب القرار في الدولة بالتدخل العاجل لدعم هذه الشركة لأنها شركة عامة مملوكة لدولة الليبية.

وأعرب عن أمله أن يكون هناك تدخل عاجل للحكومة من حيث متابعة العقود المبرمة في السابق بشأن استكمال البنية التحتية ومواكبة دول الجوار فيما يخص شبكات المياه والصرف الصحي.

وتابع: “ونحنُ كشركة نمول أنفسنا بأنفسنا؛ لأن تصنيف الشركة تجاري. هناك مناطق وسط مدينة طرابلس لا توجد بها بنية تحتية وتغرق شوراعها عند تساقط الأمطار أبرزها: غرارات، عرادة، تلبيغة، صالة الهناء، الحمودات، مثلت الكهرباء، الفصول الأربعة، مشروع الهضبة الزراعي، البيفي، الغيران”.

وأكد على أن صهاريج الشركة تقوم بشفط مياه الأمطار من هذه المناطق؛ لتسهيل حركة السير للمواطنين، منوهًا إلى أنه تم القيام بحلول مؤقتة إلى حين استكمال البنية التحتية من قبل جهات الاختصاص.

