عون يطلب عادل جمعة إلغاء قرار عدم إجراء لقاءات صحفية إلا بإذن رسمي من الدبيبة

العنوان – طرابلس

طلب وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون وزير الدولة عادل جمعة إلغاء قرار عدم إجراء أي مؤتمرات أو لقاءات صحفية إلا بإذن رسمي من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح عون أنه كان يجب الرد على الصحافة المحلية والدولية التي تواصلت معه لتوضيح موضوع تنازل شركة هيس.

وأشار وزير النفط إلى أن هذه التصريحات هي من صميم عمل الوزارة ولايحتاج الأمر انتظار إذن رسمي.

وذكر عون أن متابعة مجريات الأوضاع العامة للدولة هو حق أصيل أقرته كل التشريعات الوطنية والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية.

ولفت إلى أن الدبيبة دعا في أكثر من مناسبة وزراءه إلى الخروج على وسائل الإعلام لتوضيح ما تقوم به الوزارة من أعمال لإزالة أي لبس أو سوء فهم في نشاط الحكومة.