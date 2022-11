باتيلي: آن الأوان لوضع نهاية لهذه المرحلة الانتقالية والمضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة

ليبيا – دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي في أول تصريح له منذ توليه منصبه كل القادة الليبيين للاستعداد والدخول في حوار وطني والخروج بموقف واحد على كل المستويات.

باتيلي قال في تصريح لـ “التلفزيون العربي”: إنّ كل القادة من الغرب والشرق الذين التقاهم أعربوا عن رغبتهم في المضيّ بإجراء الانتخابات، وهذه هي تطلعات الشعب الليبي.

وكشف أنه سيواصل جولته حيث سيقوم في الأيام المقبلة بزيارات إلى الجنوب، مؤكدًا أنّ الشعب الليبي بصورة عامة يريد انتخابات حرّة ونزيهة، كما أنه يريد اختيار قادة يهتمّون باحتياجاته من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمي.

واعتبر أن الأوان قد حان لوضع نهاية للمرحلة الانتقالية القائمة، من خلال إجراء الانتخابات، لافتًا إلى أن هذا هو مطلب جميع الليبيين.

وأضاف: “ليبيا ما زالت في مرحلة انتقالية منذ 10 سنوات. الآن آن الأوان لوضع نهاية لهذه المرحلة الانتقالية والمضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

كما أعرب عن اعتقاده أنّ كلّ الليبيين يريدون إجراء هذه الانتخابات وتحقيق تطلّعات الشعب الليبي، قائلًا: “نحن في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن وكل الشركاء، نريد إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ونحن مستعدّون لدعم ليبيا لتحقيق تطلعات الشعب”.

