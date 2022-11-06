بعيو يتساءل عن اتفاق حظر السلاح بين الدبيبة وتركيا

الوطن / رصد

تساءل الكاتب الصحفي، محمد بعيو، عن اتّفاق حظر السلاح المبرَم بين رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة وتركيا فيما يخصّ الطيران المسيّر.

ودعا بعيو، في تصريحات متلفزة، إلى رفع حظر السلاح، وترك أي حكومة -شرعية كانت أم غير شرعية- تسمح بتوريد السلاح بشكل رسمي، بدلًا من العمولات التي يتم إجراؤها من تحت الطاولة، على حد تعبيره.

وأضاف بعيو: “يجب رفع الحظر عن الاستثمارات الخارجية، حتى لا يحرم الليبي من موارده، وحقه في وصول السلاح إليه بشكل شرعي”، متابعًا أنّ “الليبي محروم من حقوقه في الكثير من المجالات والتي تصل لحرمانه من المطعوم والكتاب المدرسي”.