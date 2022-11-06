ليبيا خارج تصنيف أفضل 100 بنك على مستوى أفريقيا لعام 2022

خرجت ليبيا من تصنيف أفضل 100 بنك في أفريقيا، وذلك وفق تصنيف “african business”، لأفضل 100 بنك لعام 2022.

وبحسب تقرير لمجلة أفريكان بيزنيس لتصنيفها السنوي لأفضل 100 بنك في أفريقيا.

احتلت جنوب أفريقيا المرتبة الأولى ببنك Standard Bank Group. إضافة لبنوك أخرى في مواضع مختلفة من القائمة.

كما ذكر التقرير ، أن مصر جاءت في المرتبة الثانية والثالثة ببنكي: البنك الأهلي المصري و بنك مصر، إضافة لبنوك أخرى في مواضع مختلفة من القائمة.

وعلى مستوى الدول المغاربية فقد ضمت القائمة 21 بنك مغاربيا: 9 بنوك مغربية و6 بنوك جزائرية و6 تونسية.

أما البنك المغربي ؛التجاري وفا جاء في المرتبة الخامسة في تصنيف أفضل بنوك على مستوى أفريقيا.

كما أكد التقرير غياب البنوك الليبية والبنوك الموريتانية عن التصنيف .