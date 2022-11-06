الرميح: المليشيات تسيطر على المنطقة الغربية وجزء منها ينتمي لحكومة الدبيبة

قال رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن “الليبيون ملوا وسئموا من الحروب، ولا يريدون تنظير من مجلسي النواب أو الدولة بخصوص إصدارات قرارات توزيع الثورة”.

وأضاف الرميح، في تصريحات صحفية، أن “هناك مخاطر من اندلاع حرب جديدة، ولكن الليبيون يريدون انتخابات رئاسية وبرلمانية تُنهي الأزمة الراهنة”.

وتابع؛ أن “المناورة الحربية التي قامت بها تركيا بالتعاون مع المليشيات في مصراتة والتحركات العسكرية المشروعة في شرق ليبيا، تنذر باندلاع حرب أخرى”.

وأردف «الرميح»، أن “الليبيون يريدون انتخابات رئاسية وبرلمانية لإنهاء الوجوه البائسة المتواجدة طوال هذه العشرية السوداء”.

وأشار إلى أن “الليبيون يريدون رئيس شرعي جديد وحكومة جديدة وبرلمان جديد، ليبدأوا في بناء ليبيا الجديدة”، معقبًا أن “ما تقوم به حكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية، مع المحتل التركي «خيانة عظمى»”.

وأوضح أن “المليشيات تسيطر على المنطقة الغربية، وينتمي جزء منها لحكومة الدبيبة”، ولفت إلى أن “المنطقة الشرقية لا توجد بها مليشيات، بل توجد به قيادة عامة للقوات المسلحة الليبية”.