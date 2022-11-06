محاكمة مسؤولة بمصرف الجمهورية – أبوعطني بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين دينار

أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الأحد، إحالة مسؤولة قسم المحاسبة بوكالة مصرف الجمهورية – أبو عطني، إلى القضاء بتهمة انخراطها في جماعة إجرامية ضالعة في الاستيلاء على أموال عمومية.

وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام، على «فيسبوك»، أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى قضاء، في إطار تدابير قضائية لمنع الفساد ومكافحته.

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المسؤولة سحبت المبلغ بمساعدة أقاربها

وأضافت أن النيابة العامة تصدَّت لوقائع فساد شابت النشاط الموكل إلى مسؤولة قسم المحاسبة بوكالة مصرف الجمهورية – أبو عطني، حيث تولى وكيل النيابة بمكتب المحامي العام – بنغازي، في وقت سابق، بحث واقعة الاستيلاء على 4 ملايين 52 ألفاً و152 ديناراً.

وأسفرت التحقيقات، وفق البيان، عن إثبات انصراف إرادة الموظفة، ومن أسهم معها إلى الاستيلاء على المبلغ المالي، حتى تأتَّى لها سحبه بمساعدة آخرين من ذوي قرباها.