باشاغا يتفقد آخر الأعمال المنجزة في بنغازي

العنوان – بنغازي

أجرى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة آخر الأعمال المنجزة في مدينة بنغازي.

وبدأت الجولة رفقة وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، ووكيل وزارة الداخلية رئيس غرفة الطوارئ والتنظيم فرج إقعيم بزيارة تفقدية لمبنى مركز تنمية القدرات الذهنية بنغازي.

واطلع باشاغا على عمل المركز واحتياجاته، وأثنى على عمله والعاملين به متعهداً بتذليل الصعاب أمامهم و توفير كافة التسهيلات لهم.

وتوجه الرئيس للاطلاع على آخر الأعمال في المدينة والتي تشرف عليها غرفة الطوارئ والتنظيم في منطقة الوحيشي والطريق الرابط بين وسط المدينة سوق الجريد ومناطق الصابري وسوق الحوت و شارع عمر بن العاص.

وزار باشاغا جامعة بنغازي حيث كان في استقباله رئيس الجامعة و عمداء الكليات في جولة تفقدية لتذليل الصعاب أمام الجامعة و العاملين بها، وشارك الطلبة الحديث حول آخر المستجدات و طلباتهم.

واكتملت الجولة بوقوف رئيس الوزراء ورئيس غرفة الطوارئ و التنظيم على عمل الشركة المتعاقدة في رصف مدخل بنغازي الغربي طريق طرابلس والحديث مع مهندسي الشركة حول نسب الإنجاز والمعايير المعمول بها.