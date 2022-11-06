ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن المعضلة الأساسية في ليبيا اليوم بخصوص الانتخابات هي أنّ المؤسسات المناط بها إصدار القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وتحديد موعد الانتخابات، لا تريد الانتخابات.
البكوش أشار في تصريح لـ “التلفزيون العربي” إلى أن مجلسي الدولة والنواب، وهما المسؤولان عن قوانين الانتخابات، يرفضان إصدار قوانين انتخابية تخرِجهما من المشهد، وهو سبب عدم إجراء انتخابات في ليبيا بالمطلق منذ عام 2014.
The post البكوش: الموقف الدولي غير موحّد أساسًا إزاء الانتخابات الليبية لا سيما للدول الخمس المتحكمة بالقرار الدولي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.
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