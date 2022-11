البكوش: الموقف الدولي غير موحّد أساسًا إزاء الانتخابات الليبية لا سيما للدول الخمس المتحكمة بالقرار الدولي

ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن المعضلة الأساسية في ليبيا اليوم بخصوص الانتخابات هي أنّ المؤسسات المناط بها إصدار القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وتحديد موعد الانتخابات، لا تريد الانتخابات.

البكوش أشار في تصريح لـ “التلفزيون العربي” إلى أن مجلسي الدولة والنواب، وهما المسؤولان عن قوانين الانتخابات، يرفضان إصدار قوانين انتخابية تخرِجهما من المشهد، وهو سبب عدم إجراء انتخابات في ليبيا بالمطلق منذ عام 2014.

وشدد على وجوب التعامل مع هذه المعضلة أولًا، معتبرًا أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي يحاول التوصل إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة للذهاب إلى انتخابات ،وهو ما لن يحدث، تمامًا كما أنّه لم يحدث طيلة ثماني سنوات. ويعتبر أنّ الموقف الدولي غير موحّد أساسًا إزاء الانتخابات الليبية، ولا سيما بالنسبة إلى الدول الخمس المتحكمة بالقرار الدولي، لافتًا إلى التباين الذي تجلى في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، حيث طالب البعض بالذهاب إلى انتخابات، فيما دعا آخرون لاستفتاء على الدستور أولًا، والذهاب إلى حكومة انتقالية ثالثة قبل الانتخابات.

