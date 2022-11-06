قويرب: تبادل الزيارات مع تركيا لا تعني أن العلاقات تحسّنت

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب عز الدين قويرب أن تركيا تنتهز الفرصة من أجل مصالحها، مشيرًا إلى أن تبادل الزيارات معها لا يعني أن العلاقات بين البلدين تحسنت.

وقال قويرب في تصريحات تلفزيونية: “نحن بحثنا مع تركيا سبل تحسين العلاقات، واضطررنا للتعامل معهم لأن الشعب الليبي له مطالب ولأنهم يسيطروا على منطقة كبيرة من ليبيا“.

وأضاف عضو مجلس النواب ” نحن أجبرنا على التحاور معهم لأنهم أول من طرق باب التحاور وقيادة جهود الحوار مع الطرف الأخر في طرابلس، ولأنهم غير مؤمنين في نتائج انتخابات 2014 ولا الانتخابات اللاحقة“.

وأتبع قويرب حديثه قائلًا: “يوجد تبادل زيارات مع تركيا ولكن ذلك لا يعني أن العلاقات تحسنت“، مؤكدًا “يوجد مطالب واضحة لكل منّا، ونحن غير راضيين على تدخلات تركيا في ليبيا” مشيرًا إلى وجود مشاكل كثيرة مع تركيا، ولم يتم حلحلة أي مشكلة حتى بعد الزيارات.