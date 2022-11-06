مديرية أمن بنغازي تضبط أحد المطلوبين على ذمة قضايا اتجار بالمخدرات   

أعلن قسم البحث الجنائي، بمديرية أمن بنغازي، القبض على شخص مطلوب لدى مديرية أمن إجدابيا على ذمة قضايا الإتجار بالمخدرات ووقائع أُخرى.

وأوضحت مديرية الأمن، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أنه وردت معلومات لأعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي عن شخص مطلوب لدى مُديرية أمن إجدابيا على ذمة قضايا الإتجار بالمخدرات ووقائع أخرى بالمدينة.

وتابع البيان؛ وأفادت المعلومات بتواجد الشخص المطلوب بمدينة بنغازي، ويقوم بالتجوال من حين لآخر بعدة مناطق، وأصدر رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي لواء سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم خروج مجموعة من أعضاء التحريات لمراقبة الأماكن التي يتردد عليها وعند مرور أعضاء التحريات بمنطقة الديقادوستا تم مشاهدة الشخص المطلوب على متن مركبة آلية نوع هيونداي جنسس اللون رصاصي.

وختم البيان؛ أنه تم القبض عليه والإنتقال به إلى القسم، وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى (خ.أ.ع) من مواليد 1988، واعترف بما نُسب إليه وتم تسليمه إلى مديرية أمن إجدابيا.