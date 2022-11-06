الاستيلاء على أكثر من 4 ملايين..النائب العام: تورط مسؤولة بمصرف الجمهورية أبوعطني

العنوان – طرابس

أكد مكتب النائب العام أن النيابة العامة تصدت لواقعات فساد شابت النشاط الموكل إلى مسؤولة قسم المحاسبة بوكالة مصرف الجمهورية – أبو عطني.

وأوضح مكتب النائب العام أن المسؤولة منخرطة في جماعة إجرامية ضالعة في الاستيلاء على أموال موصوفة بالعمومية، ومؤسسة لهذا الغرض.

وأضاف المكتب أن وكيل النيابة بمكتب المحامي العام – بنغازي، تولى في وقت سابق، بحث واقعة الاستيلاء على أربعة ملايين واثنين وخمسين ألفاً ومائة واثنين وخمسين ديناراً.

وذكر مكتب النائب العام أن البحث أسفر عن إثبات انصراف إرادة الموظفة، ومن أسهم معها إلى الاستيلاء على المبلغ المالي؛ فتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به؛ حتى تأتَّى لها سحبه بمساعدة آخرين من ذوي قرباها.