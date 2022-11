نقابة معلمي طرابلس: سبب تأخر الكتاب المدرسي هو إجراءات التعاقد مع الشركات ومشكلة تسييل الأموال 

ليبيا – قال رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف أبو راوي إن تصريحات وزارة التربية والتعليم بخصوص الكتاب المدرسي في بداية العام الدراسي كانت واضحة. أبو راوي أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن وزير التعليم أفاد بأن الموجود بالمخازن ما نسبته 40%، وأن الوزارة تنتظر في تسييل الأموال لتوريد الكتاب المدرسي، ومن هذه التصريحات تبين أن الكتاب المدرسي سيتأخر كما تأخر الأعوام السابقة.

وبيّن أن جزءًا كبير من الكتب المدرسية التي وصلت يخص الفصل الدراسي الثاني وليس الفصل الأول.

وأوضح أن سبب تأخر الكتاب هي إجراءات التعاقد مع الشركات ومشكلة تسييل الأموال الخاصة بطباعة الكتاب.

